Regionali Calabria, Oliverio: “Mi ricandido, sto costruendo coalizione”

È certo di una cosa Mario Oliverio, presidente della Regione, alle prossime elezioni regionali si candiderà. E non solo. Perché il governatore sta “lavorando alla costruzione di una coalizione con liste civiche. Il Pd avrà un suo percorso e una sua autonomia decisionale.”

Ha quindi assicurato i giornalisti di essere “membro del Pd”, e ha confermato questa “collocazione dentro il Pd”. Ha quindi ricordato di essersi “impegnato nella campagna elettorale delle Europee perché, in assenza di un partito organizzato”, da dirigente del Pd si è “sentito in dovere di muoversi e di spingere, facendo molte iniziative sul territorio della regione, per far votare l’elettorato e farlo votare per il Pd.”

“Mi sembra che il risultato, sia pure con tanto cammino da fare, ha invertito un trend, passando dal 14% al 18,8%, e siamo sopra la media della circoscrizione meridionale. Credo – ha concluso Oliverio - di aver dato un contributo in questa direzione”.