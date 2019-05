Molochio, realizza abusivamente una platea in pieno parco. Denunciato

Ha realizzato in pieno parto dell’Aspromonte una platea in calcestruzzo, di circa 42 metri quadrati, con due muri perimetrali in blocchi di cemento con pilastri, un forno ed un barbecue: il tutto, però, senza alcuna autorizzazione.

Per questo motivo i carabinieri forestali hanno denunciato in stato di libertà un 35enne disoccupato e residente a Molochio che poiché in località “Monte Trepitò - Catorella”, aveva messo su l’opera abusiva.

I militari hanno sequestrato la costruzione e denunciato l’uomo all’autorità giudiziaria per violazione della legge quadro sulle aree protette.