Montalto, sequestrata officina meccanica abusiva. Denunciato il proprietario

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un'officina meccanica abusiva e hanno denunciato il gestore e il proprietario del fabbricato industriale a Montalto Uffugo. Nel corso di un controllo, i militari hanno individuato la struttura che veniva utilizzata come autocarrozzeria per la riparazione di veicoli commerciali e mezzi pesanti.

Ma a seguito di un accertamento hanno scoperto che entrambe le attività venivano svolte in assenza di iscrizione al registro delle imprese e di autorizzazione commerciale. Peccato che l’officina non avesse inoltre i permessi in materia ambientale e per le emissioni nell'atmosfera.

Durante un’ispezione i carabinieri hanno trovato diversi fusti di olio usato, vernici, batterie esauste, parti meccaniche e svariate automobili, alcune prive di targhe e in attesa di essere demolite e altre targate e in attesa di riparazione. Al gestore è stata elevata una sanzione per oltre 5 mila euro.