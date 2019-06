Asc Lamezia-Vibo elegge il nuovo presidente: è Antonella Di Spena

L’Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia rinnova i suoi organismi ed elegge Antonella Di Spena in testa al direttivo. Antonella Di Spena succede ad Antonio Scaramuzzino e dal 2007 collabora con Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia; prima in qualità di progettista e, dal 2016, come responsabile di sede.

Di Spena è componente dello staff nazionale dei progettisti nonché formatore generale, accreditato presso il dipartimento per la gioventù e il servizio civile. Del nuovo direttivo fanno parte: Antonio Scaramuzzino, nella sua qualità di direttore di Asc Lamezia Terme – Vibo Valentia; Antonio Esposito, responsabile amministrativo; Pasquale Scaramuzzino, responsabile formazione dei volontari; Maria Scaramuzzino, responsabile comunicazione; Letizia Bilardi, segretario e gestione dei volontari.

Al termine dell’incontro che la eletta nuova presidente, Antonella Di Spena ha ringraziato Ivan Falvo D’Urso e Antonio Scaramuzzino che da sempre hanno creduto in lei sostenendo a pieno il suo lavoro di progettazione e organizzazione all’interno di Asc, contribuendo in questo modo alla sua crescita personale e professionale. Di Spena non ha mancato di ringraziare Pasquale Scaramuzzino “per la disponibilità mostrata nel ruolo di formatore” e Letizia Bilardi “che con la sua dedizione e voglia di imparare” l’ha affiancata da volontaria. “Grazie” anche a Maria Scaramuzzino che “con la sua formazione specifica, attraverso i laboratori di comunicazione sociale ha dato voce ai volontari in servizio”.

“Durante il mio mandato – ha dichiarato Antonella Di Spena dopo la sua elezione – spero di proseguire l'attività di sviluppo del servizio civile, non solo a Lamezia Terme, ma anche con il progetto che Arci Servizio Civile Calabria si è proposto. Una progettualità mirata che intende dare un significativo impulso alle attività di partecipazione dei giovani al Servizio Civile”.

“L'obiettivo per i prossimi anni – ha aggiunto Di Spena - quello è di mettere insieme le esperienze finora maturate facendole diventare patrimonio condiviso. L’idea da perseguire è quella di attivare ‘reti virtuose’ con un “sistema”, una piattaforma progettuale e di impegno politico-sociale, che renda i giovani cittadini attivi, protagonisti impegnati su temi vitali per lo sviluppo e la tutela del territorio come pace, accoglienza, solidarietà, ambiente, sostenibilità, cultura. Giovani consapevoli con una rinnovata capacità di ascolto dei bisogni e delle inquietudini giovanili, ma anche delle loro potenzialità, delle loro idee e passioni, della loro voglia di trasformare la società per renderla più equa e giusta”.

“Con entusiasmo rinnovo il mio pensiero e il mio impegno mettendomi al servizio dell’associazione e dei giovani – ha ribadito la nuova presidente di Asc Lamezia Terme – Vibo Valentia – relativamente alle aspettative che ripongono nel nostro organismo e che non possono andare deluse. Oggi, ancor più che in passato, in un periodo di forte crisi economica e sociale si avverte con forza la necessità di creare con i giovani reali occasioni di formazione, di crescita sociale e culturale, di cittadinanza attiva - ha rimarcato Di Spena. Il Servizio Civile rappresenta una possibilità, per l’intero Terzo Settore calabrese e per le istituzioni coinvolte, di creare modelli di inclusione e coesione socio-culturale”.