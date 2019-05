Soriano, si dimettono tre consiglieri di minoranza. Erano stati eletti domenica

Nessun consiglio comunale per tre consiglieri di Soriano che hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni. È successo a Soriano dove, questa mattina, tre consiglieri di minoranza, Francesco Paolo Bartone (ex sindaco uscito sconfitto dalla competizione elettorale), Antonio Pagano e Giuseppe Lico, hanno deciso di non far parte della nuova assemblea cittadina. Ancora sconosciuti i motivi del gesto.

L’episodio ha suscitato clamore e perplessità specialmente a seguito delle elezioni che hanno portato alla vittoria di Vincenzo Bartone. Ai tre dimissionari subentreranno per surroga altrettanti esponenti della lista.