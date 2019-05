Germaneto, Anas: limitazioni sulla statale 280 per collaudo muri di contenimento

Per le prove di collaudo dei muri di contenimento in cemento armato nei pressi dello svincolo tra la SS 280 Dir 'di Germaneto' e la SS 106 Var/A , per la giornata di oggi si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro. - Lo comunica Anas in una nota stampa -

Nel dettaglio, fino alle ore 18:00 di oggi è in vigore la chiusura delle rampe nn. 4,5,6,14 e 15 dal km 4,000 al km 5,000, dello svincolo di Gemaneto tra la SS 280 Dir 'di Germaneto' e la SS 106 Var/A ed il restringimento della corsia complanare lato destro (fronte stazione ferroviaria Catanzaro-Germaneto) dal km 2,000 al km 3,000 della statale 280 Dir.