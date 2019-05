Villa: riconsegnato il molo al comune, a breve anche pezzo e porticello

Firmato oggi, dal primo cittadino di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari e la comandante della Capitaneria di Porto TV Maria Lucia Colì, alla presenza del funzionario dell’agenzia del Demanio Ing. Daniel Condello, il verbale di riconsegna del molo. L’amministrazione di Villa San Giovanni aveva ricevuto in consegna l’area demaniale, ovvero lo specchio d’acqua e tutto il fronte mare, per un totale di 100.000 mq per la realizzazione dell’opera che, una volta conclusa è stata riconsegnata alla Capitaneria di Porto. Oggi è stato ufficializzato l’ulteriore passaggio di consegne per consentire l’utilizzo del molo che legittima il sindaco a gestire l’opera che per tanto tempo è sembrata destinata a finire nell’oblio.

«Con oggi chiudiamo un cerchio fondamentale per il processo che la mia amministrazione vuole portare avanti – ha confermato Siclari – Con questa firma diventa realtà quello che per anni abbiamo osato solo sperare. Il duro lavoro svolto in questi mesi, nonostante i tempi serratissimi, ha finalmente portato i suoi frutti perché con la riconsegna dell’opera al Comune si avvia una seconda fase altrettanto importante. Adesso è assolutamente necessario rimanere concentrati sull’obiettivo, trasformare Villa in una città turistica in grado di attrarre chi passa da qui e convincerlo che vale la pena fermarsi in una terra baciata da Dio. A noi resta solo da consentire alle bellezze che Villa possiede naturalmente di essere apprezzate e stiamo lavorando per infondere la fiducia necessaria e la speranza che questa città possa davvero puntare in alto. Un grazie va alla Capitaneria di Porto nella persona comandante Colì che con efficienza ha seguito tutto l’iter».

Presente alla firma anche il consigliere delegato alle grandi opere Giovanni Imbesi che, avendo seguito da vicino tutto l’iter rassicura anche sulla prossima riconsegna delle aree di Pezzo e Porticello.

«Tutte le aree presenti nella manifestazione d’interesse - spiega Imbesi – sono state oggetto di un duro lavoro e dopo la riconsegna del molo anche Pezzo e Porticello sono in dirittura d’arrivo. Nel dettaglio per Porticello la procedura sta per giungere al termine, per la firma resta poco meno di una settimana poiché la riconsegna dell’area è a carico della città metropolitana con la quale stiamo lavorando in sinergia per stringere i tempi. Anche per Pezzo, ultimati i dettagli rimanenti, si provvederà a breve alla riconsegna. Per questo risultato è doveroso ringraziare il Rup Giancarlo Trunfio e l'architetto Bruno con il quale stiamo lavorando per il piano spiaggia».