Zes: il ministro Lezzi incontra le aziende del Sud

“Oggi ho incontrato, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, alcune grandi aziende che operano in Italia. Dopo una panoramica sui benefici di tipo fiscale, e sulle semplificazioni di cui godono le imprese nelle ZES (Zone Economiche Speciali). Ho illustrato l’ulteriore elemento che è stato inserito nel Decreto legge Crescita, cioè il “Piano grandi investimenti” con una dotazione iniziale di 300 mln di euro per i prossimi tre anni (50 mln per il 2019, 150 per il 2020 e 100 per il 2021) che rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo di nuove attività o per l'ampliamento di quelle esistenti”.

Lo dichiara in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi

“L'incontro è stato da me fortemente voluto per ascoltare le esigenze degli imprenditori, rispondere alle loro domande e chiarire dubbi sull'iter burocratico per operare nelle ZES – spiega Lezzi -. Ritengo necessario favorire una politica volta a superare gli ostacoli e le numerose criticità che, fino ad oggi, hanno rallentato l’operatività di queste aree nel Mezzogiorno, nonché i mancati nuovi insediamenti o sviluppo di attività già presenti sul territorio. Inoltre, è necessario sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana”.

“Ho avuto un grande riscontro in termini di partecipazione e di interesse da parte non solo di aziende italiane e straniere – conclude il ministro - ma anche dai Presidenti delle Autorità portuali delle Regioni del Sud, i Comitati di indirizzo delle due ZES istituite, ed alcuni rappresentanti delle Regioni che stanno completando l’iter di richiesta di istituzione delle ZES”.