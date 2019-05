Parcheggia l’auto in divieto, becca una multa e si scaglia contro agenti: in tre in ospedale

Nonostante si trovasse in una situazione di palese torto un automobilista è andato in escandescenza ed ha aggredito tre vigili urbani a Reggio Calabria.

Il fatto è avvenuto accaduto in via Santa Caterina, nella zona nord della città, dove i tre agenti stavano elevando una multa per divieto di sosta all’automobilista che, non sentendo ragioni, si è scagliato con calci, pugni e sportellate contro gli operatori.

I tre malcapitati sono finiti all’ospedale mentre l’uomo è stato condotto al Comando della Polizia Municipale.