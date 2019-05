Vigili del Fuoco: avviato l’86° Corso per Allievi presso il Centro Polifunzionale della Calabria

Il 24 maggio scorso ha preso ufficialmente il via l'86° Corso per Allievi Vigili del Fuoco presso il Centro Polifunzionale VVF della Calabria con sede in Lamezia Terme.

Complessivamente 37 gli allievi (32 ragazzi e 5 ragazze) provenienti dalle cinque province della Calabria che in questa prima fase formativa teorico/pratica saranno coadiuvati da 4 istruttori professionali e 2 istruttori ginnici.

Le materie trattate in questo periodo di formazione, che avrà termine il 2 agosto, saranno tecniche TPSS (trattamento primo soccorso sanitario), SAF (speleo alpino fluviale), NBCR (nucleare biologico chimico e radiologico) livello base, PUNTELLAMENTI ed ATTREZZATURE (utilizzo delle attrezzature da soccorso in dotazione al Corpo Nazionale).

Nel mese di settembre gli allievi si recheranno presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma per il proseguo delle attività formative atte a preparare i futuri vigili del fuoco alla professione che andranno a svolgere.