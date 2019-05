Infortuni in ambito sanitario, Inail-Inca/Cgil: nuovo progetto di prevenzione

Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’INAIL regionale particolare attenzione è stata data agli infortuni in ambito sanitario, questo grazie al progetto frutto dell’Accordo sottoscritto il 6 febbraio 2019 tra la Direzione regionale INAIL Calabria e il patronato INCA-CGIL.

“Informare. Prevenire. Salvaguardare. Conoscere le malattie professionali per imparare a difendersi”, questo il titolo che in sintesi pone l’attenzione sul fenomeno tecnopatico che più affligge i lavoratori del settore. L’iniziativa- fortemente voluta da entrambe le direzioni dei partners coinvolti- nasce perché le malattie professionali sono un fenomeno di interesse collettivo, non solo per i loro risvolti in termini di condizioni di lavoro ma anche per l’incidenza in termini di spesa collegata all’assistenza sanitaria conseguente.

Il progetto - che conta di sensibilizzare sia i lavoratori che gli RLS del settore sul loro ruolo attivo- partendo dall’analisi del dato scaturente dalla somministrazione di un questionario ai dipendenti delle ASP del territorio, mira a sviluppare le corrette informazioni per prevenire le malattie professionali della platea di riferimento.

Domani, 31 maggio alle ore 10.00, a Catanzaro presso la sede della CGIL Calabria, si terrà il seminario che dà avvio alla fase operativa del progetto, saranno presenti: il direttore regionale INAIL Calabria Caterina Crupi, il coordinatore regionale dell’Inca-Cgil Luigi Scarnati, nonché i componenti del comitato di pilotaggio del progetto: per il Patronato Nadia Fortuna, direttrice Inca di Vibo Valentia e Antonino Contartese, medico del Patronato INCA-CGIL, mentre per l’INAIL Rossella Di Benedetto, coordinatrice regionale Contarp e Maria Isabella Dedato dirigente medico della Sovrintendenza Sanitaria regionale.

Le conclusioni di questo significativo appuntamento saranno affidate a Silvino Candeloro, della presidenza Inca Nazionale, al dibattito parteciperà anche Alessandra Baldari, segretaria regionale della Fp-Cgil Calabria.