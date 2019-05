La coca la nascondeva nelle mutande: arrestato giovane con precedenti

Trasportava cocaina negli slip e voleva eludere il controllo di un posto di blocco della Polizia con un’inversione di marcia ma la cosa non è sfuggita agli agenti e così un giovane centauro, M.L., 25 anni, è stato prima bloccato e poi arrestato in flagranza di reato.

I fatti risalgono ad ieri. Il 25enne transitava in sella alla sua moto di grossa cilindrata su Viale Magna Grecia, nei pressi del Centro Commerciale “Le Fornaci”, quando braccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato con un involucro in cellophane termosaldato contente 18,13 gr cocaina che era stato ben nascosto nelle parti intime.

Il giovane, con un precedente di polizia per droga, è stato condotto negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti e successivamente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Infine, su disposizione del P.M. di turno è stato ristretto nella Casa Circondariale di Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.