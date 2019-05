“A guardia del mare”, gli studenti diventano sentinelle dell’ambiente

Gli studenti di sette istituti crotonesi a lezione di rispetto e conoscenza dell’ambiente grazie al progetto “A guardia del mare”. Un programma complesso, che ha messo in campo varie attività nel corso di un anno, attuato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Crotone, in partenariato con il WWF provincia di Crotone, finanziato dalla Regione Calabria- POR Calabria 2014-2020 FERS-FSE- Asse 6- Azione 6.5.A1- Intervento 5.2.B. Questa mattina, la giornata conclusiva del progetto, ha avuto come protagonisti gli studenti dei sette istituti coinvolti: IC Alcmeone, IC Rosmini, IC Cotronei, IC Casopero, IC Filottete e Liceo Filolao e Barlacchi.

Il Progetto “A Guardia del mare”, iniziato a luglio 2018,ha avuto 3 linee di intervento: attività delle guardie ambientali, hanno pattugliato gli oltre 40 Km di linee di costa dell’AMP Capo Rizzuto ed info point itineranti che si sono mossi nella città di Crotone, Le Castella e Capo Rizzuto per tutta la stagione estiva 2018 con orari anche serali; attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, sulle problematiche connesse ad un uso non sostenibile dell’ambiente marino e costiero dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, raccolta differenziata dei rifiuti, gestione delle risorse naturali, inquinamento, alterazione dell’ecosistema; tre convegni e pulizia delle spiagge di Crotone e Isola Capo Rizzuto, 3 aprile 2018 Convegno per recupero caretta caretta, 11 aprile convegno “La Giornata del Mare” con Capitaneria di Porto- 7 e 8 maggio pulizia spiagge, 24 maggio evento “liberi dalla plastica #plasticfreegc”. Ultimo, ma non meno importante, l’attività di educazione ambientale per le sette scuole di Crotone e provincia coinvolte.

L’evento conclusivo di questo percorso si è tenuto stamattina con la presentazione dei lavori prodotti dalle scuole aderenti al progetto e la premiazione. A vincere sono stati gli Ic Cotronei, Filottete e Alcmeone. Gli studenti hanno vinto una giornata alla Lega navale all’insegna degli sport acquatici: vela, pesca e canoa. Per l’occasione, sono intervenuti il presidente della LNI Crotone, Giovanni Pugliese, che ha ringraziato la Regione, il WWF e tutte le scuole partecipanti, il biologo marino della Regione Calabria, Raffaele Greco, il responsabile dell’Amp Capo Rizzuto, Simone Scalise, Giuseppe Intrieri del WWF della provincia di Crotone, Stefania Tammaro, referente del progetto per le scuole.