Storie di Alternanza, premiato l’istituto nautico Ciliberto

È andato all’istituto nautico Ciliberto il premio della Camera di commercio di Crotone “Storie di alternanza”. Nel corso della giornata dedicata alla consegna del premio, è stato proiettato il video vincitore al “Premio storie di Alternanza” per l’anno in corso, realizzato dagli alunni della classe IV Sezione Conduzione Mezzo Navale dell’ITTL Ciliberto ed avente ad oggetto la loro esperienza di alternanza con i volontari della LILT (Lega Italiana Lotta ai tumori). E’ seguita l’attribuzione del Premio per l’Istituto Ciliberto al Dirigente Girolamo Arcuri e alla docente tutor di alternanza del progetto vincitore Vincenza Rubino, nonché delle medaglie ai diciotto studenti protagonisti del concorso.

Ad aprire l’evento il Segretario Generale della CCIAA, Paola Sabella, che ha sintetizzato le numerose attività svolte dalla Camera di Commercio di Crotone sul tema dell’alternanza Scuola-Lavoro, tra cui la tenuta del RASL e l’erogazione di voucher alle imprese coinvolte in tali percorsi: “La Camera di commercio ha lavorato molto nell’ultimo anno in tema di alternanza avvicinando il mondo della scuola a quello del lavoro anche alla luce delle nuove prospettive occupazionali offerte dal digitale – sono state le parole del Segretario generale Paola Sabella – Sono già in corso le attività volte alla prosecuzione delle iniziative per l’anno scolastico 2019-2020, auspicando che le imprese possano ancora di più comprendere i vantaggi legati all’iscrizione al RASL ed al loro coinvolgimento nei progetti di alternanza delle scuole”.

A seguire Gaetana Rubino, Responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione della Camera di Commercio, è intervenuta sull’accordo di rete per l’Alternanza che sta coinvolgendo l’Ufficio scolastico provinciale, le scuole superiori e le associazioni di categoria. Sono, quindi, seguiti gli interventi di Domenico Rinaldo, Ufficio scolastico Provinciale, sulle modifiche normative al tema dell’alternanza, e di Ciro Fedele, Referente Eures del Centro per l’Impiego di Crotone, che ha esposto ai numerosi alunni presenti i servizi Europei per l’Impiego che sostengono la ricerca di lavoro all’estero.

Al termine della premiazione sono seguite le testimonianze sul tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro, dal punto di vista delle imprese, con il contributo di Giorgio Romano dell’Istituto Maria Taglioni, e degli alunni degli Istituti Lucifero e Donegani, impegnati nel progetto “Competenze digitali” della Camera di commercio di Crotone.