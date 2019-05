Campionato Italiano Velocità Montagna, Molinaro mira in alto a Verzegnis

Dopo aver suggellato la sua intensa stagione con due successi nel Campionato Italiano Sport Prototipi, il 21enne “pistard” ritorna in CIVM il 2 giugno, con l’Osella PA21. È infatti alla sua seconda partecipazione nel Campionato Italiano Velocità Montagna per Danny Molinaro, che sarà protagonista nel weekend con l’Osella PA 21 E2-ESC 1600 alla 50°Verzegnis-Sella Chianzutan. Il 21enne calabrese di Luzzi torna al volante dell’Osella PA 21 Jrb spinta da motore Suzuki da 1600 cc, dopo il successo in casa ala prima della serie tricolore ACI Sport.

Molinaro dopo due successi nel Campionato Italiano Prototipi in pista, torna al volante dell’Osella. La biposto di gruppo E2SC che concorre anche al tricolore Sportscar Motori Moto in salita, è stata rivisitata in seguito a qualche noia elettrica accusata a a Luzzi, dove malgrado tutto, Danny ha strabiliato con il 2° tempo assoluto in gara 2 sotto la pioggia, sfiorando il podio assoluto di gara. Il test friulano sarà molto importante per il prosieguo della stagione che vedrà l’Osella sempre impegnata sulle strade del CIVM.

La gara sulla Alpi Carniche, si preannuncia combattutissima, avendo fatto registrare iscrizioni record tra nazionali e straniere, lascia quindi presagire un’agguerrita concorrenza soprattutto fra i prototipi. Per altro la validità per il campionato austriaco e quello sloveno, conferisce alla manifestazione quel tocco di internazionalità che, per i piloti sarà un ottimo banco di prova a livello continentale, per il pubblico l’occasione di vedere delle sfide ad altissimo livello.

Molinaro, reduce dai trionfi in pista a Vallelunga e Misano, nel campionato che lo vede impegnato con la Wolf Gb 08 Thunder, motorizzata Aprilia, si appresta a rimontare, quindi, sulla Osella, pronto a competere con i migliori.-“Sarà per noi come un secondo debutto quello di Verzegnis - ha dichiarato il giovane cosentino di DM Competizioni - in quanto, dopo la gara casalinga, la vettura è tornata presso l’Osella Engegnering, per alcune modifiche che pensiamo possano ulteriormente darci quel potenziale in più per spingerci più in alto”.