Filcams Cgil: “No a esternalizzazione del settore dei trasporti di Az”

Si è detta contraria all’esternalizzazione del settore dei trasporti la Filcams Cgil. La categoria della Camera del lavoro ha infatti chiesto un incontro alla proprietà dell’Az spa per scongiurare il trasferimento di 14 lavoratori che per “volontà dell’azienda andrebbero a finire in una cooperativa esterna”.

La Filcams chiede dunque “un atto di responsabilità verso i propri dipendenti e quindi il ritiro immediato della proposta di esternalizzazione,” e si è detta disponibile a “trattare su eventuali problemi che insistono sul punto di distribuzione ed a ricercare tutte le soluzioni necessarie a risolverli purché siano condivise con i lavoratori.”

La Filcams Cgil, che ha tenuto un incontro con la proprietà e una successiva assemblea tra i lavoratori che operano nel centro distributivo, ha respinto con il consenso unanime dei propri iscritti la proposta dell’azienda.

La Filcams Cgil chiede ai lavoratori di “resistere e di non piegarsi alle pressioni che in queste ore e nelle prossime sicuramente aumenteranno.”

La Filcams Cgil non accetta e non accetterà “imposizioni unilaterali da parte di Az spa e richiama la proprietà a rispettare l’etica e la responsabilità sociale di impresa, nonché il codice etico del gruppo Coop Alleanza 3.0, al quale la società si è legata”, mentre ai lavoratori chiede di “vigilare e di unirsi nella solidarietà reciproca. Resistere oggi, significa non accettare che un domani la stessa sorte possa capitare in altri settori, reparti o punti vendita.”