On line il disciplinare 2019 dell’Amp. Previste sanzioni a chi non rispetta le regole

È stato pubblicato il disciplinare 2019 dell’Area marina protetta di Capo Rizzuto. In attuazione alle disposizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire una corretta gestione dell’Area marina protetta è infatti diventato operativo il disciplinare che regola gli accessi e le attività da svolgere all’interno dell’Amp.

Nel disciplinare sono inoltre presenti le sanzioni da applicare in caso di violazioni. Il "Disciplinare 2019" è stato trasmesso alla locale Capitaneria di Porto per la sua applicazione ed alle associazioni ed operatori turistici che operano all'interno dell'Amp per la sua presa d'atto e condivisione.