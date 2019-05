Soverat. Consegnati percorsi tattili per non vedenti

L’associazione a Soverato ha consegnato al sindaco della cittadina del catanzarese, Ernesto Alecci, i percorsi tattili per non vedenti, acquisiti grazie alle numerose e generose offerte raccolte durante il Christmas Village 2016. Alla consegna hanno partecipato anche i rappresentanti provinciali dell’AICI, Associazione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, guidati dalla Presidente Luciana Lo Prete, parte attiva del progetto, a cui hanno fornito una stretta e fattiva collaborazione.

L’idea della realizzazione dei percorsi tattili per non vedenti all’interno della città di Soverato era sembrato un progetto semplice da realizzare, ma dopo aver effettuato l’acquisto delle mattonelle da installare, già da più di un anno, si è voluto attendere l’inizio dei lavori su Corso Umberto e sulla futura e nuova Piazza Maria Ausiliatrice, per poter così dar modo alle ditte incaricate di effettuare la posa in opera dei percorsi tattili.

Durante l’incontro i soci di A Soverato e i membri dell’Uici hanno avanzato le varie proposte per la sistemazione dei percorsi all’interno di Soverato, incontrando il consenso del Sindaco Alecci, che ha voluto fare tesoro di queste indicazioni, riservandosi di interpellare nuovamente le due componenti al momento dell’installazione definitiva, e sperando di poter dare un seguito a questo primo e prezioso passo mosso dall’Associazione A Soverato.

Dopo aver regalato i defibrillatori alla scuole soveratesi, un intero parco giochi alla città di Soverato, aver portato a temine importanti missions nel sociale, ed aver contribuito ad incrementare la forza di molte realtà che si spendono nel sociale, l’Associazione A Soverato ha portato a termine, non senza fatica, anche questo progetto, e per questo ha voluto ringraziare tutti quanti vi hanno contribuito, a partire dai soci e volontari, per proseguire con le istituzioni coinvolte, per poi finire con i visitatori del Christmas Village 2016, che hanno contribuito fattivamente all’iniziativa.