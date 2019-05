Giocatore della A.C. Locri 1909 si scaglia contro agenti: raggiunto da Daspo

Un nuovo provvedimento di D.A.SPO. è stato emesso dal Questore di Reggio Calabria. Questa volta il provvedimento ha però raggiunto un atleta, si tratta di un 23enne, D. M. G., giocatore della compagine calcistica della “A.C. Locri 1909” che, al termine dell’incontro di calcio disputato presso lo stadio comunale di Locri (RC) il 14.04.19 con la “A.S. IGEA VIRTUS”, valevole per il Campionato di Serie “D” Girone I, si sarebbe reso responsabile di una condotta oltraggiosa nei confronti delle forze dell’ordine.

Il calciatore, qualche minuto dopo il termine dell’incontro, nonostante non fosse indicato nella distinta dell’arbitro come giocatore disponibile per la predetta partita, avrebbe tentato di entrare indebitamente nell’area degli spogliatoi e, al legittimo rifiuto opposto dal personale della Polizia di Stato, si sarebbe scagliato contro gli stessi con spinte e frasi oltraggiose.

Con il provvedimento, emesso per la durata di un anno, è stato altresì prescritto l’obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “A.C. Locri 1909”.