Calcio: Gattuso “Lascio il Milan, scelta sofferta ma ponderata”

Ha deciso di lasciare la panchina del Milan l’ormai ex allenatore della squadra milanese, Gennaro Gattuso. Dichiarazione che il calciatore di Corigliano Calabro ha deciso di affidare alle pagine della Repubblica.

Decisione, quella di dimettersi, che non è risultata semplice e che ha affermato di dover prendere. Ha poi detto che non “c’è stato un momento preciso” in cui ha maturato la decisione, ma che “è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili".

La sua "è una scelta sofferta, ma ponderata", e Gattuso annuncia anche di voler rinunciare ai due anni di contratto. Perché la sua “storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.