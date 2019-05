Trasporta rifiuti edili senza autorizzazione. Tre denunce a Crotone

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per aver trasportato senza alcuna autorizzazione del materiale edile.

Nel corso di un controllo i militari hanno fermato - nel centro di Crotone - un 42enne del luogo alla guida di un autocarro, il cui cassone era pieno di detriti derivanti da dei lavori di ristrutturazione di un appartamento.

Materiale che sarebbe stato smaltito illegalmente, considerato che non era in possesso di alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale Gestore Ambientale, necessaria per effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere.

Le spiegazioni che l'autista ha tentato di fornire sono state subito ritenute inattendibili dai forestali e per l’uomo è scattata inevitabilmente la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali e, al fine di interrompere l’attività illecita, ne è conseguito il sequestro dell’autocarro con i rifiuti trasportati.

Le indagini svolte successivamente hanno consentito anche di individuare l’appartamento dove si svolgeva la ristrutturazione e, quindi, anche il committente e la proprietaria dell’abitazione, rispettivamente padre e figlia. Anche per loro è stato ravvisato, in concorso di persona, lo stesso reato.

Inoltre è stato accertato che, per la realizzazione dei lavori, non era stata presentata al comune l’istanza di CILA (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Di conseguenza, per questa inadempienza e scattata una multa di mille euro.