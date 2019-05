Lotta al disavanzo, Asp Catanzaro sigla accordo con Federfarma

L’Asp di Catanzaro ha siglato con Federfarma un accordo mirato a combattere il disavanzo. L’Accordo di compensazione volontaria è stato firmato tra l direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Amalia De Luca e il legale rappresentante di Federfarma Catanzaro, Vincenzo Defilippo.

La De Luca si è dichiara soddisfatta per l’accordo raggiunto, che rappresenta un buon risultato per l’Azienda. Si tratta di un importante risultato che, non solo pone fine ad una annosa vicenda che si trascinava da diverso tempo e che rischiava di sfociare in un ennesimo contenzioso per l’ASP, ma contribuisce a migliorare i conti dell’Azienda Sanitaria.

Le farmacie convenzionate erogano i farmaci ed i prodotti integrativi in regime di rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo quanto previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie private; queste ultime mensilmente richiedono all’Azienda Sanitaria il rimborso delle competenze spettanti.

Il decreto 78 del 2010 ha introdotto un ulteriore sconto che le farmacie sono tenute a corrispondere al Servizio Sanitario sui farmaci erogati in convenzione. Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria effettua il monitoraggio delle prescrizioni, verificando tra l’altro la conformità tecnico–contabile e dandone comunicazione alle farmacie convenzionate. L’accordo sottoscritto consente una compensazione tra le parti.

Grazie alla disponibilità di Federfarma ed al lavoro di squadra dei competenti Settori dell’ASP, coordinati dal Direttore Amministrativo aziendale, Elga Rizzo e rappresentati dal Direttore della Unità Operativa Assistenza Farmaceutica territoriale, Maria Maione che ha fornito il supporto tecnico, e dal dirigente avvocato Sabrina Caglioti che ha assicurato l’assistenza legale, l’ASP, a partire già dal prossimo mese di giugno, procederà al recupero di oltre 530mila euro, mediante trattenute sugli importi mensili corrisposti alle farmacie per la fornitura dei medicinali a carico del SSN, con una conseguente riduzione della spesa farmaceutica.

Le Farmacie che hanno aderito all’accordo, che rappresentano la quasi totalità di quelle interessate nella vicenda, potranno usufruire della rinuncia dell’ASP agli interessi legali maturati. L’accordo consentirà alle Farmacie che hanno aderito all’operazione di risolvere il loro sospeso relativo ad alcune rettifiche contabili senza interessi né altri oneri e con modalità di recupero scaglionate nel tempo, per pesare il meno possibile sui loro bilanci.

Il Presidente di Federfarma Catanzaro, Vincenzo Defilippo, il Segretario Stefano Raspa e il Presidente delle Farmacie rurali Maria Cristina Murone, esprimono profondo compiacimento per l’accordo raggiunto che giunge a conclusione di una lunga e meticolosa trattativa.