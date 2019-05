Pizzo, centro storico più fruibile e 70 mila euro in arrivo per la viabilità

Maggiore sicurezza alla viabilità pedonale ed automobilistica per Pizzo Calabro sarà garantita con il finanziamento che renderà ancora più fruibile il Centro Storico.

A disposizione 70 mila euro di fondi ministeriali, per l’intervento di riqualificazione che interesserà uno dei principali tratti di strada che consentono di raggiungere la piazza principale della Città, dall’ampio parcheggio Parrera.

Ne danno notizia il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maria Pascale esprimendo soddisfazione a nome del Sindaco Gianluca Callipo.

“Finalmente – sottolinea la Pascale – si eviterà di assistere alla scena che si ripeteva ormai identica: chi, dopo aver lasciato la macchina nel parcheggio Parrera, procedeva a piedi per Piazza della Repubblica, era costretto a fare lo slalom tra le macchine in sosta; fermarsi per lasciare passare quelle in movimento o aspettare che il traffico defluisse per avanzare. E viceversa, le macchine dovevano fermarsi per dare precedenza ai pedoni per l’oggettiva carenza di spazio”.

“Posa di basole a livello della strada, installazione di faretti luminosi per segnare il percorso e paletti dissuasori, rifacimento del manto stradale maggiormente usurato, realizzazione della scala in Piazza della Repubblica. Sono, questi, i lavori che saranno realizzati sul percorso di 300 metri, lato mare”.

Nei prossimi giorni gli amministratori comunali effettueranno un incontro con i residenti dei quartieri per illustrare i dettagli dell’intervento e per raccogliere eventuali esigenze e suggerimenti.