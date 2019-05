Terremoto: scossa in mare su costa ionica catanzarese, nessun danno

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, alle 14:19, nella zona della Costa Ionica Catanzarese. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 ed è stato registrato al largo della costa compresa tra i territori di Sellia Marina, Cropani e Botricello.

Non sono stati, comunque, registrati danni e problemi per la popolazione. La scorsa notte, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata sempre in Calabria, ma tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.