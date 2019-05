Pallavolo Crotone in B: i complimenti di Paonessa e Frisenda in attesa dell’ufficialità

“Alle atlete della Pallavolo Crotone, a mister Asteriti, alla dirigenza, a tutto lo staff della Pallavolo Crotone i complimenti più sinceri per aver raggiunto un traguardo storico, la promozione in Serie B, che apre rilevanti prospettive sportive che seguiremo, come sempre con attenzione. Non c'è solo tecnica in questo risultato, ma passione autentica per lo sport”.

Lo affermano Giuseppe Frisenda e Daniele Paonessa. “Le giovani atlete, guidate dall'esperienza del capitano Romina Pioli, sono un esempio cristallino di come lo sport va oltre i confini della gara. Insieme, Amministrazione e Coni, stiamo portando avanti un percorso che, grazie al prezioso contributo che arriva dal movimento sportivo cittadino, è incentrato sullo sport come elemento cardine di sviluppo del territorio. I numerosi successi sportivi, in ogni disciplina, confermano che il movimento sportivo crotonese è vivo ed in costante crescita”.

“Crotone non vuole solo essere città dello sport, ma “luogo dello sport”, dove alla pratica agonistica si affianca la crescita individuale e collettiva. I recenti riconoscimenti come la “bandiera azzurra 2019” ed i grandi appuntamenti che ci aspettano nel prossimo futuro confermano che siamo sulla strada giusta. Tuttavia senza l'elemento umano non sarebbe possibile guardare al futuro con grande fiducia. Ecco dunque che la promozione delle ragazze della Pallavolo Crotone non assume solo un significato sportivo – conclude la nota congiunta del delegato provinciale del Coni e dell’assessore allo sport del Comune di Crotone - ma va oltre e si inserisce pienamente in questo percorso che stiamo compiendo tutti insieme. Grazie ancora per questo straordinario successo”.

Il prossimo 2 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, l'Amministrazione Comunale ed il Coni tributeranno un riconoscimento speciale alle atlete che vuole anche essere il ringraziamento da tutto il mondo dello sport cittadino e della comunità crotonese.