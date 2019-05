Kickboxing Alla cosentina Romina Cozzolino il campionato nazionale: ora i mondiali

Continua a mietere successi la campionessa di kickboxing Romina Cozzolino, unica calabrese in nazionale, che ha vinto il campionato nazionale assoluto, categoria -70 kg low kick, con la Fikbms, l'unica federazione Italiana kickboxing riconosciuta dal Coni.

“Seguiamo con grande soddisfazione i successi di questa nostra atleta – ha commentato l'assessore allo sport Carmine Vizza – della quale apprezziamo non solo le capacità tecniche ma la passione e l'abnegazione con le quali si dedica allo sport. Romina è motivo di orgoglio per tutta la città, abbiamo fatto il tifo per lei, lo faremo ancora di più nel prossimo importantissimo appuntamento sportivo che l'attende e per il quale grande è l'attesa”.

Romina Cozzolino non vuole mancare l'appuntamento con la storia e con la grinta che la contraddistingue si sta infatti preparando a difendere i colori della nazionale azzurra nel Mondiale di kickboxing che si terrà nel prossimo mese di ottobre a Sarajevo, in Bosnia. “Si sta allenando senza tregua” - ci racconta il suo coach Domenico Massarini – la kickboxing è per lei un impegno totalizzante, che assorbe completamente la sua vita”.