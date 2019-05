Auto fuori strada nel catanzarese, ferito il conducente: disagi alla viabilità

Incidente stradale poco prima delle 13 di oggi a San Sostene, nel catanzarese. Sul posto, sulla via Nazionale SS 106, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato.

La vettura coinvolta, una Ford Fusion, per cause in corso di accertamento è finita contro il guardrail, a bordo il solo conducente, un uomo di 61 anni che ha riportato ferite lievi.

L'uomo, preso in cura dal personale sanitario del Suem118, è stato trasportato presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale, sul luogo del sinistro anche i Carabinieri per quanto di competenza. Si registrano disagi per la viabilità.