A Gerace si celebra la terza giornata dello sport

Sport come strumento di crescita e partecipazione, un intento dal quale la cittadina di Gerace intende partire per festeggiare la sua terza giornata nazionale dello sport il sindaco Giuseppe Pezzimenti e la giunta hanno inteso riqualificare l’area di Largo Piana, adesso vero e importante centro sportivo intono alla scuola geracese, l’Istituto comprensivo “Cinque Martiri di Gerace”.

Il primo giugno sarà proprio questo il luogo che ospiterà centinaia di studenti per la festa dello sport che vedrà istruttori e allenatori stare insieme ai ragazzi per condividere il messaggio che il Coni ha voluto lanciare per questa giornata: Tutto l’energia dello sport”.

L’evento è un’anticipazione di quella che sarà la manifestazione inaugurale di via Largo Piana. Per l’assessore allo sport, Carmelo Femia, particolarmente interessato e propositivo affinché anche Gerace potesse essere tra le città ad ospitare la kermesse sportiva indetta dal Coni, è un traguardo importante poter ospitarla giornata nel rinnovato impianto sportivo: “abbiamo fatto il possibile, ringraziando la ditta, affinché questa edizione potesse svolgersi nei campi nuovi che presto inaugureremo. Ringrazio quanti parteciperanno sabato prossimo, convinti che momenti come questi facilitino l’aggregazione e diano possibilità di rimarcare l’importanza di fare sport, per la salute e il benessere collettivo”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di collaborare con le molte società sportive, anche della vicina città di Locri, con la quale si è instaurato un rapporto di sinergia grazie anche all’Amministrazione comunale di Locri, la consigliera Domenica Bumbaca, anche componente dello staff tecnico del Coni di Reggio Calabria.

All’evento saranno presenti inoltre, rappresentanti del mondo sportivo, tra cui il delegato di zona, il fiduciario professor Salvatore Papa, esponenti della Figc e dell’Aia sezione Locri.