Genitorialità condivisa: seminario al Tribunale con la Scuola di Psicoterapia familiare

“Genitorialità condivisa nelle famiglie in separazione: aspetti psicorelazionali e giuridici”, è il titolo del seminario organizzato dalla Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare di Crotone per l’otto giugno prossimo presso il Tribunale di Crotone.

La separazione è un evento critico nel ciclo vitale della famiglia e implica cambiamenti nella struttura e nelle dinamiche relazionali attraverso una rinegoziazione dei rapporti all’interno del sistema familiare. Tale evento può essere caratterizzato da un’alta conflittualità che coinvolge i figli ma anche tutti i membri della famiglia, con importanti conseguenze. Il seminario, partendo dall’imprescindibilità della funzione genitoriale si propone come spazio di confronto tra professionisti dell’area giuridica, psicologica, medica e sociale, sulle possibilità di intervento a tutela dell’infanzia e di tutto il sistema familiare.

A relazionare su un tema così delicato e sempre attuale, quale quello della genitorialità condivisa in casi di separazione, ci saranno: il Direttore dalla Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare Prof. Carmine Saccu, il presidente della Camera Minorile di Catanzaro Avv. Rosanna Greco, il neuropsichiatra Infantile dell’Asp di Crotone Paolo Sesti, il Giudice diritto di famiglia del Tribunale di Crotone Alessandra Angiuli, l’Assistente Sociale del consultorio Familiare di Crotone Mariarachele Mirabelli. Modera la dottoressa Maria Teresa Laino Responsabile e Didatta della Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare di Crotone, chiuderanno i lavori le dottoresse Alessio Luana e Francesca Megna Didatte della Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare di Crotone.

Il seminario è gratuito ed è patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Calabria, accreditato per n° 8 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Crotone e n° 7 crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

La Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare di Crotone ringrazia l’Ordine degli Avvocati di Crotone per aver messo a disposizione un ‘aula del Tribunale e per aver contribuito per alcuni aspetti organizzativi e il Gruppo di allievi del IV anno di formazione della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare.