A Cassano “riscattiamo la legalità”: Don Ciotti inaugura il presidio di Libera “Fazio Cirolla”

Mercoledì 29 maggio 2019 sarà sicuramente una data ricordare: a Cassano All’Ionio nasce il primo Presidio di Libera Cassanese, intitolato alla memoria di Fazio Cirolla, vittima innocente della malavita organizzata.

Alle ore 17:30, nella Basilica Cattedrale di Cassano All’Ionio, prenderà inizio l’evento “Riscattiamo la legalità”. Atteso per cerimonia di inaugurazione del nuovo Presidio di Libera, il Sacerdote Don Ciotti, fondatore e presidente dell’Associazione Libera.

Porteranno i loro saluti il Commissario Straordinario del Comune di Cassano All’Ionio, Dottor Mario Muccio, e il Prefetto di Cosenza, Dottoressa Paola Galeone. Interverranno il Vescovo della Diocesi di Cassano, Monsignor Francesco Savino; il Procuratore della Repubblica, Dottor Eugenio Facciolla; i Dottori Giovanni Serra e Umberto Ferrari della il Segreteria Libera Calabria; il Commissario Straordinario di Governo – Coordinamento antiracket e antiusura, Dottoressa Anna Paola Porzio.

A concludere l’incontro sarà Don Luigi Ciotti. Coordina il Dottor Ennio Stamile, referente di Libera Calabria. Non mancheranno, naturalmente, i familiari del compianto Fazio Cirolla, il 43enne cassanese ammazzato barbaramente da due sicari all’interno di un negozio di ricambi per auto di Cassano All’Ionio sotto gli occhi terrorizzati del figlioletto. I sicari entrarono in azione con l’obiettivo di ammazzare Salvatore Lione “contabile” della cosca sibarita dei Forastefano e uccisero anche il signor Fazio che si trovava nel negozio per caso. Era il 27 luglio del 2009.