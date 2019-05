Gal Kroton: ai nastri di partenza due nuovi Bandi

Ai nastri di partenza due nuovi Bandi predisposti dal Consiglio di Amministrazione del Gal Kroton. Sono in pubblicazione sul sito www.galkroton.it i bandi: 4.2.1. - Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; e il bando 6.4.1., Sostegno a investimenti nella creazione e sviluppo di attività extraagricole (Botteghe rurali).

Sul sito è possibile trovare tutta la documentazione e tutti i dettagli utili per la presentazione della domanda di aiuto. I bandi resteranno aperti sul portale SIAN per 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero fino al 25 luglio prossimo. G

razie a questi altri due bandi si consente di portare sul territorio nuove risorse, "particolarmente importanti in questo momento sicuramente non facile per l'economia. La speranza è che il territorio e le aziende colgano questa importante opportunità", fanno sapere dal Gal.