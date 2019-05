Elezioni Europee: Salvini “scavalca” Lucano. La Lega incanta pure Riace

La Lega trionfa alle elezioni Europee a Riace e con il 30,7% ha conquistato il primato dei consensi nelle due sezioni nelle quali si è votato.

Matteo Salvini è stato il preferito e “scavalca” l’ex condottiero del Comune simbolo delle politiche di integrazione Mimmo Lucano, ancora in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della Procura di Locri per presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza. (LEGGI)



Il partito di Salvini, nel Comune di Riace, ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4). Risultato più che sintomatico dal momento che è ancora in atto una diatriba i sostenitori del Premier della Lega e lo stesso Lucano, che da mesi accusa il leader della Lega e ministro dell’Interno di aver contribuito a cancellare il “Modello Riace” in tema di accoglienza dei migranti.

Venuto a conoscenza della vittoria, Salvini ha affermato: "Riace e Lampedusa vedono la Lega primo partito. Segno che la richiesta di immigrazione limitata controllata non è solo un capriccio di Salvini ma la chiedono gli italiani ed è una delle prime battaglie che andremo a vincere nella nuova Europa".

Dunque una prima vittoria ottenuta da Salvini e ora si dovrà attendere lo spoglio per le Comunali di Riace, che inizierà alle ore 14, per sapere se anche Lucano - per quanto lo riguarda - ne uscirà vittorioso e otterrà l’ambito posto da posto da consigliere comunale in una lista guidata da un suo ex assessore.(LEGGI)