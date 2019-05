Impatto tra auto e scooter, autista ubriaco: 17enne in gravi condizioni

Un 17enne è rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 e mezza di questa mattina sul lungomare di Schiavonea, a Corigliano Calabro.

Il giovane viaggiava a bordo di un scooter insieme ad un altro ragazzo di 19 anni quando - per cause in corso di accertamento - si è scontrato con un’auto alla cui guida vi era un pregiudicato 40enne.

Ad avere la peggio i due a bordo del ciclomotore, che comunque indossavano il casco: il 17enne ha subito un trauma cranico e dopo essere stato portato nell’Ospedale di Rossano ne è stato disposto il trasferimento in elicottero nel nosocomio di Cosenza, dove si teme per la sua vita.

L’autista dell’auto, invece, è fuggito a piedi dopo l’impatto lasciando a terra i due ragazzi e poi rintracciato dai carabinieri di Corigliano poco distante dal luogo dell’incidente.

Per lui è scattato l’arresto dopo che il test alcolemico ha dato esito positivo: è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso, con l’aggravante dell'uso di alcool e della fuga, ed è stato messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Da quanto ricostruito dai militari, il sinistro potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato dell’auto che avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter.