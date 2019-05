Elezioni. Affluenza: un terzo dei calabresi per le Europee, voto alle Comunali sopra il 49%

Affluenza decisamente in salita, in Calabria, rispetto alle prime proiezioni di mezzogiorno che davano una presenza alle urne di appena l’11 per cento (LEGGI).

Alle 19 i dati salgono a circa il 33,5 per cento per quanto riguarda le consultazioni per le Europee, mentre per le Comunali il dato si attesta intorno al 49,6 per cento (alle 12 era il 16,5).

Per la scelta degli europarlamentari la maggiore presenza alle urne, nella nostra regione è quella registrata nel Cosentino col 39,8%; a seguire il Catanzarese con un 32,37%; il Vibonese col 32,48%; il Crotonese col 30,40%, il Reggino col 27,93%.

Quanto alla scelta dei Consigli Comunali, invece, i dati vedono il Catanzarese con un 54,17%; a seguire il Cosentino col 50,80%; il Crotonese col 47,16%; il Reggino col 44,94%; e il Vibonese col 47,50%.