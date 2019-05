Sorvegliato speciale in auto con altro pregiudicato: arrestato

Continuava tranquillamente a frequentare pregiudicati, violando gli obblighi di soggiorno nel Comune girifalcese.

È per questo che ieri P.P., 34enne, è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri del luogo, mentre a bordo della sua auto percorreva via delle Viole insieme ad un altro girifalcese noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, su cui pendeva già una misura di sorveglianza speciale, è stato fermato, sottoposto a controllo e portato in caserma. Per lui sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria catanzarese.