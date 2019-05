Auto scassinata nel vibonese. Mamma lancia appello per riavere l’agenda con le cure del suo bambino

Valentina Sarlo

Un appello lanciato sui social che non possiamo fare a meno di cogliere e di rilanciare anche noi come testata.

A parlare è una giovane mamma del vibonese, Valentina Sarlo, che nel pomeriggio di venerdì si è vista derubare di una “banale” agenda che per lei rappresenta un percorso di vita travagliato per una brutta malattia che ha colpito il suo bimbo di 7 anni.

Valentina, prima del rientro a casa a Pizzo, si è fermata insieme alla sua famigliola per fare spesa al supermercato “Panorama”, lungo la via Aurelia. Quando è ritornata al parcheggio dove aveva lasciato la macchina l’amara sorpresa: alcuni balordi avevano frantumato i finestrini della vettura portando via tutto quello che c’era. Purtroppo anche la borsa della donna con dentro una piccola agenda di colore blu, intorno alla quale aveva legato il Rosario della Madonnina del Miracolo, e nella quale teneva appuntato tutto il percorso del figlio, ogni minimo passo dei suoi viaggi a Roma per le cure.

Da qui la stessa ha lanciato la sua richiesta di aiuto tramite il mondo social.

“Cosa se ne possono fare di un’agenda? Per me è invece importantissima. Vi prego lasciatela ovunque qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi…aiutatemi”. Ha scritto Valentina nel suo post.