Difesa dell’ambiente: invasione di studenti a Rossano per sensibilizzare l’opinione pubblica

Evento a Rossano (Foto del Reporter Antonio Le Fosse)

Tanti studenti, nella mattinata di venerdì 24 maggio, hanno partecipato alla simbolica manifestazione, nella Città del Codex (Rossano), in difesa dell'ambiente e per sensibilizzare, in modo particolare, l'opinione pubblica in merito ai cambiamenti climatici.

Gli studenti del Polo Liceale di Rossano e dell'Istituto Tecnico Industriale Statale, oltre di altri Istituti del luogo, si sono ritrovati nella centralissima Piazza Bernardino Le Fosse, allo Scalo di Rossano, dove ci sono stati numerosi interventi. In seguito, poi, si è dato vita al corteo pacifico per le vie principali della città (Viale Luca De Rosis, Via E. Fermi, Viale Margherita e Via Nazionale) con arrivo sempre in Piazza Le Fosse dove è terminata la manifestazione con un flash-mob finale che ha coinvolto gli stessi studenti. Questo è il secondo sciopero mondiale per quanto riguarda i cambiamenti climatici.

La protesta degli studenti è finalizzata a chiedere, ai governanti ed a quanti hanno a cuore le sorti del Pianeta, maggiore attenzione e azioni concrete nei confronti della preoccupante crisi ambientale. Lo sciopero è stato indetto a livello globale dall’ormai noto movimento ambientalista "Fridays for future" che è nato grazie alla piena volontà, oltre determinazione, della sedicenne svedese: Greta Thunberg. Al corteo, alla presenza di tutte le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Digos, Carabinieri e Polizia Municipale), hanno preso parte anche numerosi cittadini e diverse associazioni ambientaliste.

Da segnalare, inoltre, la presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Rossano) che hanno garantito il servizio sanitario durante la manifestazione. La manifestazione è servita, tra l'altro, a mettere sotto i riflettori le criticità riguardanti il tema dei cambiamenti climatici a livello internazionale, nazionale e locale.

Un plauso, infine, ai fautori della lodevole iniziativa promossa in città e, soprattutto, ai tanti studenti dei diversi istituti scolastici del luogo che sono scesi in piazza in difesa dell'ambiente con l'auspicio che si possa trovare una soluzione anche ai diversi e preoccupanti cambiamenti climatici.