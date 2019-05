Notte di fuoco nel catanzarese: quattro auto avvolte dalle fiamme

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un vera e propria notte di fuoco quella appena trascorsa nel catanzarese. Fortunatamente non si registrano danni a persone ma ben quattro autovetture sono finite bruciate in tre distinti eventi.

Il primo incendio è stato segnalato intorno alle 22 e 30 in contrada Uria di Sellia Marina dove una Fiat Bravo, parcheggiata lungo una strada sterrata, è andata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno domato il fuoco e i Carabinieri della compagnia locale che indagano sull’accaduto.

Il secondo rogo si è verificato invece dopo le 2 e 35, in località Donnici, nella frazione Roccelletta del comune di Borgia.

A farne le spese una Fiat Punto ed una Alfa Romeo MiTo. Le auto erano parcheggiate in prossimità di una nota discoteca. Le fiamme hanno completamente distrutto la Punto propagandosi poi alla seconda vettura che era parcheggiata nelle vicinanze.

La MiTo ha riportato danni alla parte posteriore e all’interno dell’abitacolo. Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili della sede Centrale ed anche in questo caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Catanzaro Lido.

La quarta auto incendiata è invece Volkswagen golf. La vettura era parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario, in via Aldo Moro, nel centro abitato del comune di Borgia. Il fuoco si è scatenato intorno alla 5 e 30 ma in questo caso l’ipotesi più accreditata è quella accidentale, ovvero di un probabile corto circuito. Sul posto i vigili volontari di Girifalco.