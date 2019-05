Domenica funesta a Crotone, grave incidente a Tufolo: muore un 29enne

Un week end funesto quello che si sta registrando a Crotone nelle ultime 24 ore. Dopo l’imprenditore edile rimasto gravemente ferito, sabato, in un incidente sul lavoro in località Sant’Anna (LEGGI), alle porte del capoluogo, questa mattina, la domenica nella città pitagorica ti tinge di nero con una giovane vita spezzata da un altro sinistro.

La tragedia nel popoloso quartiere di Tufolo-Farina, dove su via Nazioni Unite un’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo andando ad impattare contro un guardrail.

Fatale lo scontro per un 29enne, Valerio Graziano, che viaggiava sulla vettura e per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: estratto dalla vettura ancora vivo è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 ma purtroppo è poi deceduto nell’ospedale San Giovanni di Dio dov’era stato immediatamente trasferito.

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.