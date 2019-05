Incidente sul lavoro nel crotonese, operaio travolto da un rullo asfaltatore

Un altro grave incidente sul lavoro quello avvenuto stamani in località Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, in una via a poca distanza dalla chiesa della zona, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un mezzo da lavoro, un rullo asfaltatore utilizzato, appunto, per i lavori sui manti stradali.

Il malcapitato pare fosse proprio alla guida del mezzo per farlo scendere dal camion che lo trasportava quando il rullo si è ribaltato capottandosi e schiacciando l’uomo, che ha subito dei traumi e, subito soccorso, è stato portato prima portato nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e poi immediatamente trasferito nel nosocomio di Catanzaro a causa dei politraumi.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri di Isola Capo Rizzuto.

(notizia in aggiornamento)