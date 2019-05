Viola prescrizioni obbligo di dimora, 20enne finisce ai domiciliari

Arresti domiciliari per un 20enne di Catanzaro al quale il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notificato un’ordinanza di aggravamento dell’obbligo di dimora.

Il giovane era stato arrestato lo scorso 6 aprile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel parco “Villa Pepe” nel centro cittadino, gli agenti hanno notato la presenza di un ragazzo insieme ad un gruppo di studenti, in attesa di recarsi nelle scuole vicine. Alla vista dei poliziotti il ragazzo ha però tentato di scappare ma è stato bloccato ed identificato.

A pochi metri dal luogo del controllo, i poliziotti hanno trovato per terra un involucro in plastica, originariamente destinato a contenere dei fazzolettini di carta, con dentro 8 involucri in cellophane termosaldato contenenti della marijuana del peso complessivo di 12,70 grammi.

Il 20enne ha riferito di non andare più a scuola da diverso tempo, è stato quindi perquisito, ma gli agenti non gli hanno trovato nulla.

Lo stesso non è accaduto nel corso dei controlli nella sua casa dove sono stati scovati invece altri 100 grammi di marijuana, contenuta in diversi involucri.

Arrestato, all’esito dell’udienza di convalida è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora (con divieto di uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria notturna).

Invece, i successivi controlli eseguiti da equipaggi della Volante, hanno consentito di accertare una pluralità di violazioni, puntualmente segnalate all’autorità giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura, disponendo gli arresti domiciliari.