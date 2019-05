Calcio: il calabrese Commisso vuole comprare la Fiorentina, lo scrive il New York Times

È vicino a concludere un accordo con la famiglia Della Valle per l’acquisto della Fiorentina, Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom. È quanto scrive il New York Times in un articolo pubblicato online.

Commisso, nato a Marina di Gioiosa Ionica, appena dodicenne, è emigrato nel nuovo mondo con la famiglia quando il papà Giuseppe, falegname senza un soldo, decise di cercare fortuna negli Usa.

L’imprenditore è andato negli Usa senza conoscere l’inglese, tuttavia ha studiato e si è iscritto alla Columbia University che gli ha dato una borsa di studio. Dopo aver lavorato in Bank of Canada, è stato per 9 anni il direttore finanziario di Cablevision, acquistata da Time Warner nel 1995. Quello stesso anno, Commisso ha fondato la sua Mediacoms.

Non si tratta del primo investimento nello sport per Commisso che, nel 2017, ha acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche presidente. Con un patrimonio stimato da Forbes di 4,3 miliardi di dollari (4,5 miliardi nelle rilevazioni in tempo reale), l’imprenditore italo-americano è tra i più ricchi proprietari di un club di calcio al mondo.