Giornata sulla sicurezza stradale in memoria di Massimo Impieri

Si è tenuto nel museo “I Giardini di Pitagora” la giornata della Polizia sulla sicurezza stradale. L’evento è stato dedicato alla memoria di Massimo Impieri, Assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Crotone, deceduto in servizio il 7 luglio 2013, Medaglia d’Oro al Valore Civile, una giornata sulla sicurezza stradale per la formazione, mediante simulatori auto e moto, di “Giovani Responsabili” alunni degli istituti tecnici superiori, mediante simulatori auto e moto.

Nel corso della cerimonia, organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio – Associazione Italiana Arbitri sezione di Crotone, a cui hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose cittadine, sono state premiate le squadre partecipanti, assegnate delle borse di studio e consegnata una targa ricordo alla famiglia Impieri.