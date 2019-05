Lamezia. Attimi di paura all’aeroporto, velivolo perde carburante che finisce sulla pista

Attimi di paura ma soprattutto e, fortunatamente, solo disagi all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove stamani durante la fase di rifornimento di un aeromobile della compagnia Blue Air, che avrebbe dovuto poi decollare e raggiungere Torino, del carburante si è riversato sulla pista.

Il combustibile sversato non ha trovato alcun innesco, cosa che ha evitato un possibile incendio e dunque un epilogo intuibilmente più grave.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno messo in sicurezza la zona e ripristinato le normali condizioni di sicurezza.

Il velivolo è stato trainato in un’altra piazzola permettendo così il proseguo delle operazioni di soccorso. Disagi sono stati registrate soprattutto per i passeggeri del volo. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.