Tragedia sull’A2, parcheggia l’auto e si lancia nel vuoto da un viadotto

Ha deciso di farla finita all’alba di oggi: ha così parcheggiato la vettura sul viadotto dell’autostrada A2 di Reggio Calabria, nella zona Pentimele, e poi si è lanciato nel vuoto.

È successo questa mattina intorno alle 6. L’uomo, un 57enne residente a Gallico, ha lasciato un biglietto sul sedile dell’auto spiegando le ragioni del gesto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Scattato l’allarme, sul luogo sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per le indagini di rito.

Al momento l’area è stata transennata per consentire le operazioni di recupero del corpo. Si attende l’arrivo del magistrato.