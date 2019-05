Campionato superleggeri, Loriga mette ko Nerdin Fejzovic

Tobia Loriga

Tobia Loriga, al rientro sul ring, a Mantova ha battuto il temibile avversario Nerdin Fejzovic (Bosnia Erzegovina) ai punti in 6 round in occasione dll’evento Campionato Italiano Superleggeri e Campionato del Mediterraneo IBF che si è svolto a Mantova.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale allo sport di Crotone, Giuseppe Frisenda che ha parlato di “talento naturale, un campione puro, che rappresenta, con autentico sentimento di appartenenza, la nostra città sui ring nazionali ed internazionali.

Tobia è un esempio di atleta integro, un riferimento per i giovani, l'espressione più alta di come lo sport forma atleti ma soprattutto uomini. In ogni match che vorrà affrontare, in ogni incontro che intenderà disputare è certo che sul ring non salirà mai da solo ma sostenuto sempre dell'affetto dei crotonesi”.