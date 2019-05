Notte di fuoco a Maida, due auto incendiate: avviate le indagini

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 4 di mattina in Via Costiera nel comune di Maida per domare un incendio che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Idea ed una Fiat Panda che erano regolarmente parcheggiati lungo la strada.

I pompieri hanno quindi fermato il rogo e messo in sicurezza le auto. Sono stati avviati gli accertamenti del caso per accertare l'origine dell'incendio, e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

A causa delle fiamme e del fumo le pareti della abitazioni vicine sono state annerite. Non si registrano persone ferite o intossicate.