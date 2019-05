Serbatoio perde gas, allarme in un’abitazione: intervengono gli specialisti Nbcr

Alcune ore di paura in un’abitazione privata, ieri sera, per l’improvvisa perdita da un serbatoio di Gpl, che faceva temere anche un’eventuale incendio o esplosione.

Sul posto, ad Acquaro, si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che hanno intercettato subito la fuoriuscita del gas dopodiché la squadra ha messo in sicurezza il serbatoio ma non prima di aver richiesto l’intervento dei colleghi dell’Nbcr, il Nucleo batteriologico chimico radiologico del Comando Provinciale di Catanzaro, specializzato nelle proprio nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di scenari che vedono coinvolti, come in questo caso, dei serbatoi contenenti Gpl.

Gli operatori hanno assicurato la cisterna del gas attivandone la combustione controllata con l’impiego di una attrezzatura, la cosiddetta “candela”, che ha consentito al Gpl di bruciare in sicurezza. Le operazioni si sono concluse alle 3 del mattino di oggi, 25 maggio.