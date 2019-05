In fiamme auto in via da Vinci a Catanzaro. Indagini in corso

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta intorno alle 23 di ieri sera, venerdì 24 maggio, in Via Leonardo da Vinci per l’incendio di un’autovettura.

Il mezzo, una Mercedes A200d Automatic, era parcheggiata a bordo strada. La parte anteriore della vettura e l’abitacolo sono andati completamente distrutti. Con i vigili del fuoco sono inoltre intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per i rilevi necessari a comprendere l’origine del rogo.