Sanità: stop alle assunzioni, così ha deciso il tavolo Adduce. Ma c’è uno spiraglio

Stop alle assunzioni nella sanità calabrese: la decisione sarebbe uscita proprio ieri nel corso del cosiddetto tavolo “Adduce” dopo l’ultima verifica dei conti sul comparto regionale effettuato dall’organismo interministeriale.

Da quanto appreso dall’Agi, il tavolo - che prende il nome del dirigente ministeriale che lo presiede - avrebbe comunicato ieri alla struttura commissariale ed alla Giunta regionale il congelamento del turn over imposto dalla normativa alle Regioni in forte deficit.

Ci potrebbe essere, però, anche uno spiraglio: un emendamento al decreto sanità varato di recente dal Governo proprio per la Calabria, e già approvato dalla commissione Affari Sociali della Camera, potrebbe comunque aggirare il blocco del turn over, permettendo le assunzioni invocate dai sindacati di categoria, dal nuovo commissario Saverio Cotticelli e dalla stessa Regione e per le quali c’è l'impegno delle forze politiche di maggioranza e d'opposizione.

Il verbale relativo allo stop è stato notificato in serata al dipartimento Salute della Regione ed all'ufficio del commissario.